Brambati ritorna | «Inter è inferiore Inzaghi prende tanto | risolva!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il giorno dopo di-Sassuolo è il peggiore della stagione alla prima sconfitta. Massimoritratta tutto ciò che è stato detto nelle ultime settimane su TMW Radio. GIORNO DOPO –torna alle critiche: «Con Berardi aveva ragione Allegri quando lo voleva al posto di Di Maria. Diamo aquel che è di: mi dicevate che l’vinceva il campionato come il Napoli. Io vi ho detto di fare attenzione, perché quando iniziano le coppe squadre come Torino o Sassuolo diventano difficili da affrontare. Giochi martedì, la domenica, il mercoledì, la lingua per terra ce l’hai. C’è anche chi non è abituato, come Frattesi o lo stesso Thuram.deve risolvere il problema cambi,4.5 milioni di euro all’anno. ...