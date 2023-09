Bradidismo | De Luca scende in campo – Luongo puntualizza

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sarebbe il caso di dire: “Finalmente!” Dopo incontri, comunicati, promesse, è sceso inil Presidente De. Ieri ha incontrato il Capo della Protezione Civile della Campania Italo Giulivo con il quale ha definito un percorso. Inoltre ha impegnato il Governo con una lettera ai Ministri Fitto e Musumeci di sbloccare i finanziamenti per Il Blog di Giò.

Terremoto (Italia) Martedì notte raggiunta 4.2 di magnitudo, la più alta degli ultimi 40 anni. L’allerta resta gialla ma i piani di emergenza sono da aggiornare. Il bradisismo in 18 anni ha causato al ...Sul territorio di Pozzuoli per il bradisismo e le scosse di terremoto in atto «serve un controllo continuo anche notturno, serve avere un sempre maggiore affinamento dei programmi di evacuazione». Lo ...