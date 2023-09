Bper | Sustainable Fitch | Il punteggio Esg Entity Rating aumenta di 5 punti

L'aumento del punteggio rating da parte diFitch, sottolinea Giovanna Zacchi, Head of Esg Strategy diBanca, "conferma il nostro costante impegno su quelle che sono le politiche ...L'aumento del punteggio rating da parte diFitch, sottolinea Giovanna Zacchi, Head of Esg Strategy diBanca, 'conferma il nostro costante impegno su quelle che sono le politiche ...

L’agenzia di rating Sustainable Fitch ha migliorato il giudizio inerente l’Esg Entity Rating assegnando a Bper Banca, per il 2023, un punteggio di 62 (su 100), cinque punti in più rispetto ai 57 del ...Modena. L’agenzia di rating Sustainable Fitch ha migliorato il giudizio inerente l’ESG Entity Rating assegnando a BPER Banca, per il 2023, un punteggio di 62 (su 100), cinque punti in più rispetto ai ...