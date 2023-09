(Di giovedì 28 settembre 2023) L'ultima creazione della Scuola Superiore Sant'Anna è stata presentata nell'Aula Magna. Un'anteprima in vista della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in programma domani.

L'ultima creazione della Scuola Superiore Sant'Anna è stata presentata nell'Aula Magna. Un'anteprima in vista della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in programma domani.L'ultima creazione della Scuola Superiore Sant'Anna è stata presentata nell'Aula Magna. Un'anteprima in vista della notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in programma domani.

'BOT-iccelli' e i ritratti artificiali. Il robot si trasforma in un artista LA NAZIONE

Giovani e cultura della memoria Ecco tre giorni di iniziative Tra ... LA NAZIONE

Spettacolo Firenze - 18/09/2023 17:43 - Una controversia è esplosa agli Uffizi quando due influencer hanno posato seminude davanti alla celebre Venere di Botticelli, condividendo poi ...