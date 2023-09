Borse deboli con occhi ai dati macro | cala la fiducia nell' economia nell' Eurozona

(Di giovedì 28 settembre 2023) In Italia l'Istat stima una diminuzione sia del clima didei consumatori, sia dell’indice composito del clima didelle imprese. L’inflazione spagnola è aumentata a settembre per il terzo mese consecutivo, spinta dall’aumento dei prezzi dell’elettricità

La Borsa di Tokyo conclude l’ultima seduta della settimana in calo. L'euro resta sotto 1,10 dollari, in calo petrolio e gas. Spread con Bund a 159 ...

I listini ancora in "rosso" dopo tre sedute consecutive in flessione, segnate dal taglio del rating Usa da parte di Fitch. Euro a 1,09 dollari, ...

Piazza Affari chiusa per festività. Mercati azionari asiatici contrastati: Shanghai e Hong Kong (-0.8%) in calo dopo che la crescita della spesa dei ...

I prezzi al consumo ad agosto negli Stati Uniti sono saliti del 3,7%, future in calo a Wall Street. Intanto, salgono le aspettative per un aumento ...

In Asia la Banca centrale cinese immette liquidità per 25 mld di dollari. Tokyo è rimasta chiusa per festività. Spread in marginale rialzo, resta ...

Milano è debole , in scia alle altredi Eurolandia, seppur con cali contenuti sostenuti dalla spinta dei titoli energetici che beneficiano della corsa del petrolio verso quota 100 dollari. Allo stesso tempo, tale corsa preoccupa ...Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...

Borsa, Europa debole con occhi ai dati macro.Greggio e gas in rialzo Il Sole 24 ORE

Spread ai massimi da marzo, borse deboli RaiNews

(Milano Finanza) Giornata incolore per Borse europee. La debolezza degli indici Usa, dopo un tentativo di rimbalzo in avvio a Wall Street, non ha aiutato i listini europei Milano in calo dello 0,31%, ...La borsa svizzera apre in lieve rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'887,37 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri.