Borsa | Milano apre in cauto rialzo | Ftse Mib +0 | 1%

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ladiincon ilMib in crescita dello 0,10% a 28.041 punti. Sul listino si porta subito in evidenza Mps che rimbalza dopo il tonfo della vigilia. Il titolo della ...

Seduta leggermente negativa per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,31% a 28.012 punti. . 27 settembre 2023

In rialzo il settore costruzioni a, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 39.001,67 punti. 28 - 09 - 2023 10:00Ladiapre in cauto rialzo con il Ftse Mib in crescita dello 0,10% a 28.041 punti. Nel listino principale spicca Monte Paschi dopo il tonfo di ieri (+1,51%), in rialzo anche Saipem (+1,48%). ...

Comprate 46,3 mln azioni a 5,10 euro per totale 235,6 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - Unipol Gruppo ha positivamente completato l'acquisto di 46,3 milioni di azioni ordinarie ...Il petrolio sale ai massimi dell'anno. Settembre mese nero dei bond di Stato. Dollaro in rialzo da 11 settimane. Unipol lancia l'offerta su Pop Sondrio per salire oltre il 10% ...