Borsa | l' Europa è piatta con Wall Street | lo spread torna a 198

Le Borse europee si appiattiscono con l'avvio di Wall Street negativo. A pesare sono sempre i timori legati a tassi elevati a lungo per riportare l'inflazione al 2%. Milano tiene i 28mila punti con il ...Ad innescare la crescita dei rendimenti dei titoli di stato inconcorre anche la politica monetaria della BCE, che si conferma restrittiva ad oltranza , di riflesso ad un'inflazione che rimane ...

Le Borse europee si appiattiscono con l'avvio di Wall Street negativo. A pesare sono sempre i timori legati a tassi elevati a lungo per riportare l'inflazione al 2%. (ANSA) ...In mattinata il tiolo è salito fino a 5,075 euro per poi rallentare ... Unipol: scalata a Popolare di Sondrio, la reazione dei titoli in Borsa ...