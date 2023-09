Borsa | Europa debole con occhi ai dati macro Greggio e gas in rialzo

Mercati azionari del Vecchio continente in generale lieve ribasso: la Borsa peggiore è stata quella di Londra che ha chiuso in calo dello 0,4%, con ...

Bene Mps (+1,7%) dopo la debacle delle ultime sedute, acquisti sugli energetici in linea con l'. In coda Pirelli ( - 0,8%) e Unicredit ( - 0,75%). Euro debole Poco mosso l'euro dopo aver rotto ...Chi 28 - 09 - 23 09:46:33 (0197)NEWS,ENE,PA,IMM,ASS 3 NNNN Economia flash 28 settembre - 09:46in positivo con l'energia, a Milano (+0,4%) rimbalza Mps Petrolio sui massimi dell'anno, ...

Borsa, Europa cauta con Evergrande sospesa a Hong Kong Il Sole 24 ORE

Grazie al rialzo in atto oggi, la quotata bolognese porta al 2 per cento la progressione su base mensile ma soprattutto migliora la prestazione su base annua. Le quotazioni odierne di Unipol sono più ...Quella sulle obbligazioni dei mercati emergenti (ME) rappresenta per molti investitori una posizione strategica, ma i risultati che si desidera ottenere tramite un’esposizione ...