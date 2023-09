Boom di ritocchi tra i giovanissimi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Istockphoto Sempre più giovani in fila dal chirurgo plastico. Le nuove generazioni, per le quali postare la propria immagine sui social è ormai un'attività quotidiana, spesso mal tollerano anche i ...

Istockphoto Sempre più giovani in fila dal chirurgo plastico. Le nuove generazioni, per le quali postare la propria immagine sui social è ormai un'attività quotidiana, spesso mal tollerano anche i ...... nell' invasione delle auto elettriche cinesi , nei licenziamenti di Volkswagen perché il '' ... la realtà è molto diversa: nessuna retromarcia,poco più che cosmetici, una timidissima ...

E boom! Moto Guzzi sforna la Stelvio! aMotoMio

Un simbolo della spiaggia. Il "patino senza tempo", icona del boom ... LA NAZIONE

Non tramonta mai il sole sulla passione per il gelato. Le ultime rilevazioni dell’Osservatorio Sigep (il salone internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale di Italian Exhibiti ...Gli esperti sono preoccupati dalla tendenza che dilaga sui social: sottoporsi a un ritocchino che promette un collo lungo e sottile come quello di Barbie ...