Boltiere | il calendario delle iniziative di ottobre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della ConsultaAssociazioni e della Biblioteca Civica Anna Frank, il Comune diha pubblicato ilmanifestazioni in programma per il mese di. Come di consueto adricade la festa dei nonni, così il gruppo dei Fili d’Argento ha organizzato per domenica 1una festa a loro dedicata in Oratorio. Nel weekend successivo del 7 e 8è previsto il torneo d’autunno della Pallavolo. Una due giorni di volley presso il palazzetto Atleti Azzurri di Via Vecellio. Altre due lein programma per il 7. ...