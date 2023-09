Bologna per due giorni diventa capitale europea di cooperazione e mutualismo digitale

Confermato l’ergastolo per l’ex Nar Gilberto Cavallini . Il famoso esecutore della Strage di Bologna è stato incriminato per Strage politica e non ...

La Corte d’Appello di Bologna conferma: ergastolo per Gilberto Cavallini , ex terrorista dei Nar ritenuto tra i responsabili della Strage del 2 ...

Monza e Bologna scenderanno in campo questo pomeriggio, giovedì 28 settembre, alle 18.30 per la sesta giornata di Serie A. Il match, diretto ...

La Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha confermato l' ergastolo per Gilberto Cavallini, noto ex membro delle Brigate Rosse, per il suo ...

Il tour dei record tornerà a, questa volta all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), ... Con "Tolo Tolo" l'artista pugliese si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quellola ......rigore sbagliato amontato con una vocina modificata in stile Barbie Girl. Due 'produzioni' che la punta nigeriana non ha gradito in quanto si è sentito preso in giro e ridicolizzato e...

Bologna: incendio in casa per una sigaretta, il custode usa l'estintore e salva la coppia il Resto del Carlino

Non abbiamo più giustificazioni per non sostenere la ricerca anche in questo senso’. ‘Le malattie rare e ultra rare- ha dichiarato l’onorevole Fabiola Bologna, Segretario Commissione XII ‘Affari ...Grazie al rialzo in atto oggi, la quotata bolognese porta al 2 per cento la progressione su base mensile ma soprattutto migliora la prestazione su base annua. Le quotazioni odierne di Unipol sono più ...