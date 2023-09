Bologna | le pagelle di CM | Zirkzee troppo isolato | Saelemaekers imperdonabile

Sicuramente ci sono i meriti di un, che anche lo scorso anno mise in difficoltà i brianzoli, ma l'approccio alla sfida non è stato ottimale. Rispetto al passato sembrano esserci meno ..., voti e tabellino di Monza -, match dell'U - Power Stadium valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Termina a reti bianche la sfida tra i brianzoli e la squadra di ...

Le pagelle del Bologna - Skorupski blinda la porta, Saelemaekers ingenuo TUTTO mercato WEB

Pagelle di Monza-Bologna 0-0: Saelemaekers, che combini Skorupski e Di Gregorio ok Virgilio Sport

Skorupski 6: salvato dal VAR su Mota e dalla scarsa mira di Vignato, risponde presente sul tiro-cross di Ciurria. De Silvestri 6: stringe i denti, scendendo in campo in non perfette condizioni fisiche ...Monza-Bologna 0-0: cronaca del secondo tempo In avvio di ripresa il Bologna appare più propositivo andando anche in gol con Ferguson ma l'arbitro annulla per un precedente fallo di Zirkzee. Lo stesso… ...