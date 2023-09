Bollette | rincari per luce +12% e gas +9% | e si moltiplicano le truffe

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non c’è pace per i cittadini: sono in arrivo nuovisulledellae del gas. Gli aumenti riguarderanno l’ultimo trimestre del 2023. A dare l’annuncio è il presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, alla vigilia della comunicazione sulle nuove tariffe da parte dell’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Tabarelli osserva che entrambi gli indici saranno “rivisti al rialzo e che per l’elettricità si va verso 27 centesimi di euro per kWh () che è comunque sempre meno della metà di un anno fa“. Per il combustibile invece il rialzo sarà del 9%. “Dobbiamo ancora avere un approccio cauto e attento riguardo la situazione del sistema energetico” dice il presidente dell’Arera (Autorità di regolazione di energia, acqua, rifiuti), Stefano Besseghini. Forti aumenti in vista per le ...