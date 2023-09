BMW M635 CSi - Lo squalo bavarese | oggi splendida quarantenne

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 28 settembre 2023) Gli anni 80 si aprono con grandi novità per il marchio BMW. Tra le varie, nel 1982 arriva sul mercato la seconda generazione della Serie 3, la E30, che qualche anno dopo, con la variante Touring, inaugurerà un lungo corso di wagon sportive. Nel frattempo, è già a listino dall'anno precedente la nuova Serie 5, la E28, la cui piattaforma costituirà la base per l'aggiornamento della Serie 6: le sospensioni adottano ora le stesse geometrie della berlina, migliorandone il comportamento nelle condizioni al limite. E proprio il restyling della coupé porta al debutto la variante ad alte prestazioniCSi. Che in questi giorni compie 40 anni. La granturismo. Presentata al Salone di Francoforte del 1983, si impone come versione di punta del modello disegnato da Paul Bracq con il caratteristico profilo da. Il suo propulsore, l'M88/3 a benzina da 3.5 ...