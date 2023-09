Blitz di Papa Francesco a Primavalle

(Di giovedì 28 settembre 2023) Una visita in forma privata in uno dei quartieri più difficili della Capitale.nel pomeriggio di oggi ha incontrato i sacerdoti della prefettura di, il quartiere dove è stata massacrata a coltellate Michelle Causo.

dela Primavalle, a Roma. Bergoglio, a quanto si apprende, nel pomeriggio ha fatto una visita, in forma privata, nella periferia romana. LìFrancesco ha incontrato i sacerdoti della ...Città del Vaticano, 28 set.diFrancesco a Primavalle. Bergoglio, a quanto si apprende, nel pomeriggio si è recato in forma privata nella periferia romana dove ha incontrato i sacerdoti della prefettura di Primavalle, ...

Michelle Causo, blitz del Papa a Primavalle per parlare (a porte chiuse) con i preti della parrocchia ilmessaggero.it

**Papa: blitz a Primavalle , incontra i sacerdoti ** La Sicilia

Una visita in forma privata in uno dei quartieri più difficili della Capitale. Papa Francesco nel pomeriggio di oggi ha incontrato i sacerdoti della prefettura di Primavalle, il quartiere dove è stata ...Blitz del Papa a Primavalle, a Roma. Bergoglio, a quanto si apprende, nel pomeriggio ha fatto una visita, in forma privata, nella periferia romana. Lì Papa Francesco ha incontrato i sacerdoti della ...