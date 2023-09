Biden si scaglia contro “estremisti” repubblicani del Maga

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 settembre 2023) "In America sta avvenendo qualcosa di pericoloso. C'è un movimento estremista che non condivide le basi della nostra democrazia" Il presidente americano Joesi èto“glidel” nel partito repubblicano. “In America sta avvenendo qualcosa di pericoloso. C’è un movimento estremista che non condivide le basi della nostra democrazia: il movimento”, ha dettoin un comizio a Tempe, in Arizona, usando l’acronimo Make America Great Again per prendere di mira i sostenitori del suo predecessore Donald Trump. “Non vi è dubbio che oggi il partito repubblicano sia trascinato e intimidito dagli– ha dichiarato – la loro agenda estrema, se portata avanti, potrebbe alterare ...