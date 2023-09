Bevono tutti gratis | Hamilton | perché questa foto è una costosissima gaffe | Guarda

(Di giovedì 28 settembre 2023) La Mercedes di Lewise George Russell è rimasta vittima di un inconveniente a dir porco particlare. Colpa di un QR Code. Durante i giorni del Gp di Suzukaha concesso un'intervista televisiva dal box Mercedes. Mentre il pilota inglese parlava è apparso un QR Code utilizzato da piloti e personale per ordinare dei drink . Sono così arrivate numerose richieste dai telespettatori inquadrando il codice che chiedevano, per provocazione, le bibite Red Bull le bevande energetiche prodotte dal marchio austriaco, fondatore anche dell'omonimo team di F1, storico della Mercedes.

...streaming su NOW celebra l'iconico Uomo Pipistrello con una straordinaria programmazione dii ... alcunilinfa, altri vivono esclusivamente in foreste devastate dal fuoco e altri riescono a ...Ci si conosce... certamente nel tempo si sono create zone meno sicure, più in periferia o ... Si vedono locali con fuori persone chedi continuo, prima non era così. Un po' preoccupa. Poi ...

Lewis Hamilton Costosissima gaffe: bevono tutti gratis, la foto fa il giro del mondo Liberoquotidiano.it

Tè verde, cosa succede al corpo se lo si beve tutti i giorni Orizzontenergia

"Abbiamo deciso di non andare a trattare tutti gli elementi insieme ... Il finale, pulito, richiama un’altra bevuta.Un elevato accumulo di grasso addominale, è più verosimilmente causato da uno stile di vita scorretto che molto spesso si associa ad un uso sconsiderato di alcolici, e quindi anche di birra. Secondo ...