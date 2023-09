Berlusconi Day a Paestum | ci sarà anche lui sotto forma di Avatar

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 settembre 2023) In perfetto stile Forza Italia, alla ‘tre giorni’ in memoria di Silviocilui, post mortem. Naturalmentedi ologramma: undel Cavaliere campeggerà come una divinità, un nume tutelare sui partecipanti. Il 29 settembre, data di nascita di, comincerà ilDay a(Salerno). Ad accogliere militanti e simpatizzanti ciundel compianto fondatore. All’ingresso dell’Hotel Ariston, location scelta per la ‘tre giorni’ in memoria del Cav, raccontano gli organizzatori all’Adnkronos, comparirà una ventola olografica. Gergo tecnico che indica una ventola di circa 60 centimetri – la grandezza di un normale ventilatore a piantana – ...