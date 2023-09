Bergomi | «La Juve ha bisogno dei gol dei centrocampisti»

(Di giovedì 28 settembre 2023) Giuseppe, ex giocatore, ha parlato del momento dellantus di Massimiliano Allegri in Serie A. Le dichiarazioni Giuseppe, ex giocatore, ha parlato del momento dellantus di Massimiliano Allegri in Serie A. Le dichiarazioni. LE PAROLE – «E’ difficile vedere una crescita con i giocatori che ha disposizione. Non mi aspettavo che Chiesa facesse la seconda punta. Nel 3-5-2 gli attaccanti sono fondamentali. Il centrocampo è il reparto dove fa più fatica e voglio capire se Rabiot ripeterà la stagione scorsa in fase realizzativa. Lahadei gol dei, mentre in fase difensiva si è vista sempre la bravura di Allegri».

I bianconeri cercano un rinforzo a gennaio Anche La Gazzetta dello Sport spiega come Pierre Emile Hojbjerg sia il grande obiettivo del calciomercato Juve per gennaio. Non mancano i piani B.