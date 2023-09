Bergamo Brick City unisce gioco e creatività | per far incontrare famiglie e appassionati

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 settembre 2023). CSIpresenta la prima edizione di, un evento che vedrà il coinvolgimento di 126 espositori, che allestiranno creazioni uniche e originali realizzate con i mattoncini LEGO, insieme a eventi e iniziative collaterali per. Obiettivo dell’iniziativa è offrire alla popolazione uno spazio di incontro e socializzazione attorno al tema dele della, promuovendo e valorizzando lo spazio della Cittadella dello Sport come luogo di riferimento per manifestazioni e eventi aggregativi.nasce dalla pluriennale esperienza di Mattoncini in Villa, esposizione di creazioni Lego che per 5 anni è stata organizzata ...