Berardi | il pericolo che gioca indisturbato! L’errore in Inter-Sassuolo ? TS

(Di giovedì 28 settembre 2023)riesce a fare ciò che vuole al limite dell’area di rigore nerazzurra e colpisce ancora a San Siro.principale inè stato lasciarlo indisturbato. ERRORE ? Che Domenicofosse il primoinè sempre stato indubbio. Già prima della gara di ieri sera, l’attaccante aveva segnato contro i nerazzurri 7 gol in 15 match. Nonostante tutto, sottolinea Tuttosport,viene lasciato totalmente libero al limite dell’area di rigore. Libero di rientrare sul sinistro e di calciare, come se la difesa nerazzurra fosse ipnotizzata. La furia di Simone Inzaghi dalla panchina per il gol preso è stata subito evidente. Proprio perché c’era da aspettarselo. Ed è così arrivato l’ottavo gol contro ...

Non si tratta di unisolato perché Sommer deve intervenire due volte per deviare ... MAGIA- Trovato il vantaggio, malgrado i troppi rischi, l'Inter non riesce a capitalizzarlo perché ......funzionato in una Juve che è stata messa sotto dal Sassuolo e che probabilmente rimpiangerà,... Così il Sassuolo scampa più volte ile al primo tiro in porta passa in vantaggio al 12': ...

Berardi pericolo numero uno: è il giocatore in attività ad aver realizzato più gol all'Inter (7) Fcinternews.it

Il Sassuolo ci ha preso gusto: dopo la Juve batte l'Inter 2-1 a San Siro ilGiornale.it

Primo giro a vuoto dell’Inter che viene rimontata e sconfitta da un grande Sassuolo ...MILANO (ITALPRESS) – Prima sconfitta stagionale per l’Inter, che crolla per 2-1 in casa contro il Sassuolo. I neroverdi, davanti ai settantamila di San Siro, sviluppano una prestazione ordinata, conce ...