Beach volley | World Tour 2023 | gli azzurri aprono con due vittorie e due sconfitte sulla sabbia del Roland Garros

(Di giovedì 28 settembre 2023) Due successi e altrettanteper le tre coppie italiane impegnate nella prima giornata di gare nell’Elite 16 che si disputa a Parigi sui campi che tra maggio e giugno ospitano il Grande Slam di tennis dele che il prossimo anno saranno teatro del torneo olimpico di tennis, con ilche si sposterà alla base dellaEiffel. Avvio vincente per Nicolai/Cottafava che sono venuti a capo in due set dei coriacei austriaci Horl/Horst, “solita” sconfitta azzurra contro gli olandesi Brouwer/Meeuwsen che hanno battuto al tie break Ranghieri/Carambula e sono arrivati a quota sei vittoria consecutive contro le coppie italiane in stagione e una vittoria e una sconfitta per Menegatti/Gottardi, pienamente in corsa per l’approdo alla fase ad eliminazione ...