Beach Tennis | il giovane fiumicinese Tristano Frattolillo è campione europeo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 settembre 2023) Fiumicino – “Voglio complimentarmi con, nostroconcittadino, che si è appena laureatod’Europa dinelle categorie ‘doppio u18 maschile’ e ‘doppio u18 misto’. Un risultato straordinario, figlio della grande tradizione di questo sport nel nostro territorio, che premia un ragazzo che in questi anni si è contraddistinto per dedizione e forza di volontà, elementi essenziali per arrivare a traguardi così prestigiosi”. A parlare è la consigliera comunale Federica Poggio, capogruppo lista civica Baccini Sindaco, che aggiunge: “A lui vanno i miei ringraziamenti per quello che ha saputo fare e per il lustro che porta a tutta la nostra comunità. Un esempio di quanto sia importante lo sport nella crescita, anche morale, dei nostri giovani. Proprio ...