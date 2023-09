Bayern Monaco | Musiala | “Io in Premier League? Magari un giorno…”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il trequartista sogna in grande, ma solo per il futuro: "Per ora no, voglio rimanere qui al. Però in futuro chissà cosa può accadere..."

Tegola per il Bayern Monaco di Tuchel. Serge Gnabry si è frattura to l’avambraccio sinistro durante la sfida di Coppa di Germania contro il Munster. ...

Il Manchester United è a caccia di un attaccante per sostituire Jadon Sancho: come riferisce il Daily Mail, nel mirino c'è...

Le condizioni del portiere: "Sta bene e penso possa torna re in gruppo molto presto...". Poi l'avvertimento: "Occhio a non esagerare con il carico, ...

Il Bayern Monaco si prepara a riaccogliere Manuel Neuer in rosa per proseguire nel corso della stagione insieme al resto dei compagni. A parlare ...

Commenta per primo A soli 33 anni, Sebastian Rudy, ex giocatore di, Hoffenheim, Schalke04 e Stoccarda, appende gli scarpini al chiodo. A luglio, svincolato, si è preso del tempo per capire il da farsi col futuro. Oggi ha annunciato il ritiro.Benjamin Pavard ha parlato dei suoi obiettivi dopo il trasferimento dalall'Inter. Tutti i dettagli Benjamin Pavard ha parlato dell'Inter a Dazn. OBIETTIVI - "Calcio italiano Lo seguivo da tanto tempo, ho tanti amici che giocano in Italia. Per me è un ...

Bayern Monaco, Gnabry ko a lungo: avambraccio fratturato in Coppa di Germania DerbyDerbyDerby

Replay vestirà i giocatori del Bayern Monaco per le prossime quattro stagioni Nordest Economia

A soli 33 anni, Sebastian Rudy, ex giocatore di Bayern Monaco, Hoffenheim, Schalke04 e Stoccarda, appende gli scarpini al chiodo. A luglio, svincolato, si è preso del tempo per capire il da farsi col ...Una bella Lazio batte il Torino e trova finalmente i primi tre punti stagionali tra le mura amiche dell'Olimpico. Al termine della gara, decisa dalle reti di Vecino e Zaccagni, Maurizio Sarri ha ...