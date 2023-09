Bayern Monaco | Freund | “Neuer torna in settimana | ma deve stare attento…”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le condizioni del portiere: "Sta bene e penso possare in gruppo molto presto...". Poi l'avvertimento: "Occhio a non esagerare con il carico, infortunio importante"

Tegola per il Bayern Monaco di Tuchel. Serge Gnabry si è frattura to l’avambraccio sinistro durante la sfida di Coppa di Germania contro il Munster. ...

Il Manchester United è a caccia di un attaccante per sostituire Jadon Sancho: come riferisce il Daily Mail, nel mirino c'è...

... che per il momento non consentono alla squadra di Edin Terzic di stare al passo delle prime delle classe, il solitoe il sorprendente Bayer Leverkusen. La classifica però resta ...favoritissimo in Bundesliga Tra i numerosi metodi di scommessa sportiva efficaci c'è quello di pronosticare una squadra super favorita, come ilnel campionato di ...

BAYERN MONACO SUL VELLUTO IN COPPA DI GERMANIA: QUATTRO I GOL

La Roma femminile ha finalmente trovato una sistemazione definitiva per giocare le partite di Champions League. Lo Stadio Tre Fontane, in zona EUR, è stato riqualificato e sarà ora il luogo dove le ...Chi è Pierre-Emile Hojbjerg, il centrocampista che la Juve ha individuato come sostituto di Paul Pogba: carriera e caratteristiche In attesa di capire cosa ne sarà di Paul Pogba, atteso settimana pros ...