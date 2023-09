Basket | Serie A 2023-2024 | introdotte tre importanti novità sull’utilizzo dell’instant replay

(Di giovedì 28 settembre 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza delladimaschile, che scatterà ufficialmente sabato 30 settembre alle ore 20.30 con l’anticipo della prima giornata di regular season tra la Dolomiti Energia Trentino e la Vanoli Cremona. Nella giornata di ieri è andata in scena al PalaDozza di Bologna la conferenza stampa di presentazione del campionato, in cui sono state annunciate alcune. La LBA ha infatti deciso di apportare delle modifiche al protocollo dell’utilizzo, che entreranno in vigore già nella stagione. La terna arbitrale potrà verificare all’instantnell’arco di tutta la partita (quindi anche dal 1° al 38° minuto) se un tiro ...

Lega Nazionale Pallacanestro ha il piacere di comunicare la stipula dell’accordo con RAI. Che ne acquisisce i diritti per la trasmissione in ...

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A, arriva una notizia importante di mercato almeno per i primi turni del massimo campionato ...

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Secondo la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, gli interessati alla Serie A di Basket in Italia sono 16,4 ...

Gandini: "Nell'ultima stagione raggiunti livelli di affluenza preCovid" BOLOGNA - Un campionato in crescita , che però non si accontenta. E' stato ...

Per quanto riguarda la copertura della Serie A 2023-2024 sulle varie emittenti televisive esistenti in Italia, lo schema ricalca per larga misura ...

... sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro ...28/09/2023 ] Danucci si affida ai giovani e studia l'undici anti Latina Sport [ 28/09/2023 ] Nardò,...... questo è il moneto giusto: attivando l'abbonamento annuale risparmierete ben 48,00 e potrete gustarvi tutto il meglio dello sport di DAZN, incluse l'imminente stagione die laA TIM. ...

Serie A di basket al via: tre partite in tv e tutte in streaming La Gazzetta dello Sport

Basket, Serie A 2023-2024: Pistoia ingaggia Grant Basile in prestito per un mese OA Sport

La gara di domenica sarà la prima in assoluto nel campionato di serie B per la Basket School Messina. Un momento attesissimo dal club peloritano che ha cercato la promozione da tre anni a questa ...Nuovi amici si affiancano e sostengono Riviera Basket Rimini nella “lunga marcia” verso il successo sportivo nel prossimo campionato nazionale FIPIC di serie B di Basket in carrozzina. Si tratta di Po ...