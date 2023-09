Baseball | Europei 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dopo la clamorosa eliminazione dalla fase che conta l’Italia torna alla vittoria ai Campionatidi. Gli azzurri infatti – in lizza per assegnare le posizioni dalla nona piazza in poi – hanno vinto con facilità la sfida con l’Ucraina, regolando gli avversari in sei inning con il risultato rotondo di 15-0. Una disputa dunque molto facile per gli uomini di Mike Piazza, abili a mettere le cose in chiaro già dall’inning inaugurale, dove sono arrivati subito tre punti prima con un singolo di Garcia che ha mandato Sellaroli a segno e, successivamente, con un colpo da due scaturito da un doppio al centro di Friscia e i relativi sigilli del già citato Garcia e di Mineo. Con l’inerzia dalla propria parte i nostri ragazzi hanno sfruttato anche la seconda ripresa per aumentare il vantaggio di ben quattro unità, complice un ...