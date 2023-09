Basciagoni nuovamente in crisi? Le segnalazioni

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Qualche fan di Nikita Pelizon non ha preso bene la battuta di Antonella FiordelisiCattelan attacca Belen per la mancata ospitata, Fabrizio Corona va contro il conduttoreQual è la malattia di cui soffre Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ecco cosa ci sarebbe dietro l’ennesima frattura tra Alessandro Basciano e l’ex concorrente del reality di Alfonso Signorini I, secondo quanto emerge dal web, sonoin. In molti si stanno infatti esponendo sui due ex concorrenti del GF VIP 6, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affermando con sicurezza che ci sarebbe maretta fra loro. I due ex vipponi, che spesso litigavano anche nella Casa di Cinecittà, adesso hanno anche una bimba, Celine Blue. La nascita della ...