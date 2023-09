Barella insufficiente | in Inter-Sassuolo frenesia inefficace

(Di giovedì 28 settembre 2023) Nicolònon spicca tra i protagonisti di(1-2), prima sconfitta stagionale dei nerazzurri. Il centrocampista azzurro gioca a trazione offensiva, senza in realtà produrre reali pericoli. IMPATTO ZERO – L’cade in casa contro il, con una pessima prestazione collettiva nel secondo tempo. Dopo il raddoppio neroverde al 63?, i nerazzurri non riescono a riprendere la gara e il risultato, facendo rivedere alcuni fantasmi della passata stagione. Ossia una squadra in preda alla, a partire dalla gestione delle sostituzioni da parte di Simone Inzaghi. E uno dei simboli di questo approccio poco lucido è Nicolò. Il vice-capitano dell’appare scarico a livello fisico e poco concentrato nella produzione di ...

... Una serie di sbavature non da lui gli fanno completare un primo tempo decisamente. ...5 : Reagisce d'orgoglio alle ultime prestazioni in cui era sembrato poco brillante. Questa ...5,5. Tanta voglia che si tramuta in imprecisione. Calhanoglu 6. Un errore grave che per ... Non la sua miglior partita, ma certamente non è. Lautaro Martinez 5,5. Un'opportunità ...

Grazie alla prodezza di Federico Dimarco l'Inter porta a casa tre punti anche dalla trasferta di Empoli e ribadisce il proprio primato solitario in classifica. Così Simone Inzaghi, ...I nerazzurri restano a punteggio pieno dopo la vittoria di oggi; vediamo le pagelle della gara di Empoli. SOMMER 6: poco impegnato, risponde presente sulla punizione di Ranocchia e trasmette sicurezza ...