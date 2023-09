Barcellona-Siviglia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il, campione in carica della Liga, cercherà di tornare a vincere venerdì 29 settembre sera quando accoglierà ilall’Estadi Olimpic Lluis Companys. I padroni di casa, che sono in testa alla classifica con 17 punti, arriveranno alla sfida dopo il pareggio per 2-2 con il Maiorca di martedì, mentre il, undicesimo in classifica, ha vinto 5-1 contro l’Almeria nella stessa serata. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlè arrivato alla sfida di martedì con il Mallorca forte di una striscia di sei vittorie in tutte le competizioni, ma alla fine è stato costretto ad accontentarsi di ...