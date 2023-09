Barbara d’Urso “vuoterà il sacco a gennaio” | Antonio Ricci svela il retroscena

(Di giovedì 28 settembre 2023)non sembra disposta a chiudere un occhio in merito alla sua repentina uscita da Mediaset. Questo, almeno, è ciò che traspare dalle recenti dichiarazioni rilasciate da, lo storico “padre” di Striscia la notizia. Ecco, infatti, cosa ha ammesso di recente. Dopo decenni trascorsi all’interno delle reti Mediaset,ha perso anche la conduzione di Pomeriggio Cinque. Per la prima volta in quindici anni, infatti, il programma di infotainment è stato affidato a un’altra conduttrice, ovvero Myrta Merlino. Una decisione giunta inaspettatamente, che ha sorpreso anche la stessa conduttrice partenopea. In molti, infatti, ricorderanno che nel corso dell’ultima puntata della stagione 2022-2023, laavesse dato appuntamento a settembre ai ...

Quanto a quelle non ancora confermate e che potrebbero essere intervistate da Fagnani, ci sono Maria De Filippi e l'ex conduttrice di Pomeriggio 5tornata in Italia dopo il breve ...È andata via in tempo per l'inizio del primo Pomeriggio Cinque senza di lei, ma oraè pronta a lasciare l'Inghilterra e a fare ritorno in Italia. Dopo aver passato tre settimane a Londra a migliorare il suo inglese mettendo in piedi un mini - format su Instagram che ...

Barbara d'Urso rientra a casa, su quale palco la vedremo Il Tempo