 Badante cingalese molesta anziana di 73 anni 

(Di giovedì 28 settembre 2023) A Tivoli (Roma), un 28enne, originario dello Sri Lanka, lavorava come badante per una signora di 73 anni a cui ha fatto violenza. La donna è riuscita a ribellarsi e ha chiamato le forze dell'ordine

