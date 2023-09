Aversa | trovato morto in casa | Polizia segue pista omicidio

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 28 settembre 2023). Un uomo di 55 anni è statoinquesta mattina ad, Caserta. A fare la scoperta i Vigili del Fuoco che avevano ricevuto una chiamata per accedere nell’abitazione nelle palazzine popolari di via Filippo Saporito. Una volta dentro, i caschi rossi hannola vittima senza vita in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti gli agenti didel Commissariato PS di, che hanno avviato le indagini ed effettuato i primi rilievi. A quanto si apprende, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, presentava diverse ferite da taglio sul corpo. Fra le piste che gli inquirenti stannondo c’è quella dell’, forse al culmine di un diverbio. Sono in corso le indagini.