Autonomia | Calderoli | ' anche Francia centralista vuole innovare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Insi pensa a una riforma costituzionale per consentire alla Corsica di ottenere l', prevedendola nella Costituzione francese. Ad annunciarlo è lo stesso Presidente Macron, di fronte all'Assemblea dell'isola. Confesso che in un primo momento ho letto le notizie di queste ore e su due piedi ho pensato ad una bufala, invece è tutto vero. Perfino un Paese storicamentecome laguarda all'come innovazione nell'interesse dei cittadini, volta a salvaguardare le tradizioni di quei territori e ad assicurare ‘più libertà'". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e l', Roberto. "Un'iniziativa -aggiunge- che ricalca in pieno i principi di quello che stiamo facendo come Governo ...