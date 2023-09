Aumentano i tassi di interesse dei mutui | ecco quanto e da quando

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di aumentare di un quarto idi, obiettivo: riportare l’inflazione al livello target, anche a discapito di chi ha richiesto o vuole richiedere un mutuo. Quali saranno le conseguenze di questa decisione? Come impatterà sui prestiti e la popolazione? Proviamo a fare il punto. La decisione della BCE Secondoriportato in una nota stampa della BCE, le proiezioni macroeconomiche di settembre degli esperti tecnici, per l’area della Zona Euro (quindi Italia compresa), hanno registratodi inflazione media pari al 5,6% nel 2023, mentre si stima che arriveranno al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025. Quello che è emerso dall’ultima analisi, in pratica, è come le pressioni sui prezzi rimangono elevate, anche se si prevede in diminuzione ...