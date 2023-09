ATP Pechino | ottimo Matteo Arnaldi | Wolf battuto 2-0

(Di giovedì 28 settembre 2023) Pratica chiusa in tempi tutto sommato brevi e senza eccesivi patemi d’animo.si è ritagliato un posto agli ottavi di finale dell‘ATP 500 didopo aver superato Johnper 2-0 con un doppio 6-2. Adesso però rischia di arrivare la sfida di altissimo livello per l’italiano che attende il vincitore dell’incontro tra il cileno Jarry e il greco Tsitsipas. ATPpiega2-0: ora uno tra Jarry e Tsitsipas Può festeggiareche nella sfida conclusasi poco fa ha avuto la meglio sull’americanoper 2-0. Una sfida praticamente mai messa in discussione e portata a casa con una soglia dell’errore davvero minima. Già nel primo set il tennista azzurro ha messo le cose ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Wolf , primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023 , torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Un ...

Niente da fare per Lorenzo Sonego che nel match conclusosi poco fa ha dovuto dire addio alle speranze di arrivare in fondo all’ATP di Pechino . Nella ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Arnaldi-Wolf , primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023 , torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Un ...

Un Matteo Arnaldi in versione deluxe liquida in due rapidi set JJ Wolf e raggiunge il secondo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023 . Match da ...

Torna in calendario dopo tre anni di assenza il torneo ATP 500 di Pechino e lo fa con un Tabellone di altissimo livello. Un sorteggio che si è ...

Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno dell'500 di2023 contro Ugo Humbert e lo fa tra i rimpianti. 7 - 5 3 - 6 6 - 0 il punteggio del match, durato 2 ore e 22 minuti, in cui il tennista azzurro non ha sfruttato molteplici chance ......500 che si disputa sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Center di(montepremi 3.633.975 dollari). Il torinese, numero 56, cede 75 36 60 contro Ugo Humbert, numero 36 del ...

Atp Pechino 2023, tabellone e orari tv. In gara Sinner e Musetti Quotidiano Sportivo

ATP 500 Pechino: Il programma completo di Giovedì 28 Settembre 2023. In campo due azzurri LiveTennis.it

Tutte le informazioni utili sul China Open, tra cui calendario, tabellone, orari e dove vederlo in tv e in streaming.Si chiude al primo turno l'esperienza di Lorenzo Sonego al China Open, ATP 500 che si disputa sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis ...