ATP Pechino 2023 | Matteo Arnaldi travolge Wolf e accede agli ottavi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Untirato a lucido conquista l’accessodi finale nel torneo ATP 500 di. Il tennista ligure ha dominato contro l’americano J.J, numero 51 del mondo, imponendosi con un perentorio doppio 6-2 in appena un’ora e venti minuti di gioco. Davvero una prestazione eccellente del nativo di Sanremo, che non ha concesso palle break all’avversario. Il ligure ha ottenuto l’81% dei punti quando ha servito la prima ed il 75% con la seconda.ha chiuso con 22 vincenti contro gli 8 di, che ha commesso anche 10 errori non forzati contro i nove dell’italiano. Il match prende subito la direzione di, che ottiene il break nel terzo gioco. Il ligure non concede nulla nei turni al servizio, tenendolo ...