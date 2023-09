ATP Pechino 2023 | Lorenzo Sonego fuori al primo turno con Ugo Humbert

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023)saluta subito il torneo ATP di. Il ragazzo di Torino, condizionato da qualche problema al collo, si arrende ad Ugocon il punteggio di 7-5 3-6 6-0, crollando nella terza frazione e abbandonando immediatamente il 500 cinese. La partita si svolge sui binari dell’equilibrio per lungo tempo, per sette giochi non c’è un minimo spiraglio per il break da entrambe le parti. La prima opportunità arriva per, che non sembra però nelle condizioni fisiche migliori, ma la sua palla break vola via;è invece più cinico, approfittando della giornata poco performante con la prima dell’azzurro, e si porta a casa la prima frazione per 7-5, sul filo di lana. Il transalpino, sulle ali dell’entusiasmo, continua a spingere e strappa la battuta a ...