Atp Pechino 2023 | esordio complicato per Musetti | al primo turno c’è Khachanov

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un ATP 500 con il tabellone di un Masters 1000, e forse anche qualcosa di più. Nella giornata di giovedì ha ufficialmente preso il via il China Open, evento in programma sui campi in cemento dell’Olympic Green Tennis Centre di. Due i protagonisti azzurri impegnati nel day 1 con la vittoria di Matteo Arnaldi e la sconfitta di Lorenzo Sonego che hanno inaugurato la spedizione degli azzurri nella rassegna asiatica. Il secondo giorno di torneo sarà dedicato non solo all’della testa di serie numero 1 Carlos Alcaraz, ma anche al debutto di Jannik Sinner e Lorenzo. Se il numero 1 d’Italia proverà a tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita agli ottavi di finale degli US Open, il carrarino vorrà dare continuità all’ottimo torneo disputato la settimana scorsa a Chengdu, dove si è arreso solamente in semifinale per ...