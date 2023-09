Atp Pechino 2023 | basta polemiche | si torna in campo Sinner riparte da Evans e cerca punti decisivi

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Jannikda. Un mese dopo l’ottavo di finale perso contro Zverev a New York, il numero uno d’Italia riprenderà la propria corsa verso le Nitto ATP Finals anche con l’obiettivo di allontanare le critiche che lo hanno bersagliato dopo il forfait in Coppa Davis. Jannik non ha mai commentato le notizie circolate in queste settimane intorno al proprio conto, dedicandosi all’allenamento e al riposo. Ora l’obiettivo dell’azzurro è raccogliere piùpossibili in questa tournée asiatica per chiudere la pratica qualificazione e possibilmente conquistare altri titoli, coronando una stagione finora entusiasmante. Quella asarà la prima partecipazione per, che si presenta ai nastri di partenza da numero 4 della Race, primo dei “non qualificati” dietro a ...