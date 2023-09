Atp Astana 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 29 settembre

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il, glie l’didell’ATP 250 diper la giornata di29. In Kazakistan è tempo degli ultimi match di primo turno e di alcuni incontri di secondo turno. In campo ben quattro teste di serie, da Sebastian Baez e Jiri Lehecka, che hanno ricevuto un bye, a Sebastian Korda e Adrian Mannarino. Molto interessante, sulla carta, anche la sfida tra Shevchenko e Medjedovic. CENTER COURT Ore 08:00 – Popyrin vs (5) Korda a seguire – (4) Lehecka vs (Q) Gerasimov a seguire – (WC) Shevchenko vs (WC) Medjedovic Non prima delle 14:00 – Barrere o (Q) Rodionov vs (2) Baez COURT 1 Ore 08:00 – Fucsovics vs Ofner a seguire – (6) Mannarino vs (Q) Kachmazov o Moutet SportFace.