Atletica | test antidoping a sorpresa e gli iscritti scappano dallo stadio | corridore gareggia da solo nei 100 metri

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Martedì 26 settemrbe gli ufficialidella NADA (National Anti Doping Agency) si sono presentati sulle piste del Jawaharlal Nehru Stadium per effettuare dei controlli a. Controlli che hanno provocato la fuga di oltre il 50 degliper scappare dalle visite. Situazione surreale nella finale dei 100maschili con ben sette corridori che hanno dato forfait per presunti problemi muscolari. IlLalit Kumar si è presentato ai blocchi di partenza, mentre gli altri sette gli avrebbero confermato di non poter correre la finale per problemi muscolari di vario genere. Durante gli ostacoli dopo aver tagliato il traguardo della sua prova, unper sottrarsi ai controlliè scappato dai controlli. “Per ...