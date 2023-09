Aston Martin Valhalla - A tutta downforce | 600 kg di carico a 240 km h

(Di giovedì 28 settembre 2023) L'ha confermato che la, supercar in serie limitata che farà da ponte tra la gamma "standard" e la hypercar Valkyrie, entrerà in produzione nel corso del 2024 e sarà costruita in 999 esemplari, in vendita a circa 750 mila euro ciascuno. I prototipi definitivi della biposto inizieranno i test su strada nei prossimi mesi e allo sviluppo collaboreranno per la prima volta anche i tecnici dellaPerformance Technologies, che applicheranno le esperienze e le metodologie del team di Formula 1 impegnato nel Mondiale con la AMR23 guidata da Fernando Alonso e Lance Stroll. Il contributo della Formula 1 su aerodinamica, materiali e dinamica di guida. Lasarà la prima auto di (quasi) serie a motore centrale dell'...

Fernando Alonso , il due volte campione del mondo, offre ai fan un motivo per essere ottimisti sulle prospettive dell’ Aston Martin nell’ultima tappa ...

Pur ritenendo che l’Aston Martin avrà gare in cui sarà competitiva per il resto dell’anno, Norris è fiducioso che la McLaren possa superarla nel ...

Da qui l'interessamento per Felipe Drugovich, campione di Formula 2 2022 e attuale terzo pilota, che ha ben impressionato nelle libere di Monza. Da non sottovalutare infine che il ...svela nuovi dettagli della Valhalla , la nuova hypercar della Casa britannica che per primeggiare nella lotta di velocità tra bolidi su quattro ruote si affiderà all'esperienza accumulata ...

Massimo Costa - XPB Images C'è un susseguirsi di anti Red Bull (si fa per dire) in questa stagione del Mondiale F1. Prima è stata la Aston Martin a fare il solletico al team di Christian ...La nuova Aston Martin Valhalla adotterà una serie di soluzioni in partnership col team di Formula 1. Alonso e Stroll faranno parte del progetto.