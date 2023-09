Asteroid City | Maya Hawke | Vivere in un film di Wes Anderson è più bello della vita reale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 settembre 2023) Intervista ae Rupert Friend, nel cast di, nuovodi Wesambientato in una città di finzione degli anni '50 costruita in mezzo al deserto. In sala. Il cast di, l'ultimodi Wespresentato in concorso a Cannes 2023 e dal 28 settembre nelle sale italiane, è composto da moltissimi attori di prima categoria. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Bryan Cranston, Jason Schwartzmann, Steve Carell, Tilda Swinton. Tra questa schiera di star ormai consolidate c'è un nome in grande ascesa:. L'attrice e cantante si è fatta amare e conoscere dal pubblico soprattutto grazie al ruolo di Robin nella serie Stranger ...