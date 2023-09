Assalto di Forza Italia ai grillini | addio M5s | che passa con gli azzurri

(Di giovedì 28 settembre 2023) Antonio Tajani in pressing sul Movimento 5 Stelle? Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, il ministro degli Esteri nonché vicepremier e reggente di, starebbe puntando a reclutare quanti piùpossibile in vista delle Europee e del congresso di partito. Nei giorni scorsi glihanno accolto tra le loro fila due consiglieri municipali romani del Movimento, Alessandro Galletti e Matteo Bruno. Insieme a loro anche un'eletta di Azione, Caterina Benetti. Questoggio, però, pare fosse atteso tra i pentastellati, dal momento che Galletti e Bruno collaborano da tempo con altri due ex, ovvero i consiglieri regionali Roberta Della Casa e Marco Colarossi,ti aa inizio settembre, ...

Prova didell'Ascoli che sfrutta il turno casalingo contro la Ternana e blinda i tre punti ... Nella ripresadel Catanzaro che però non riesce a trovare la giocata che vale tre punti. ...Insomma il capo del Pentagono, laarmata più titanica e terrificante della storia, sta ... "Era ricoperto da un'armatura che può resistere ai proiettili dei fucili d'ma è vulnerabile a ...

Eccellenza, Promozione e Prima categoria. La Forza e Coraggio dà ... Quotidiano Sportivo

Assalto al palazzo del governo in Ghana, arrestati cittadini e ... Il Riformista

Il leader del Fronte di Liberazione Nazionale, già noto per le sue posizioni no-vax, rischia una condanna a 6 anni di carcere ...Buongiorno. Il governo Meloni arriva al traguardo di un anno di lavoro, con più di una preoccupazione, per la situazione economica, per gli arrivi a Lampedusa fuori controllo e per una conflittualità ...