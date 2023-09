Ascolti tv | i dati di mercoledì 27 settembre

(Di giovedì 28 settembre 2023) Bene Arena Suzuki dai 60 ai 2000 Nella serata di ieri,272023, su Rai Uno Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ha coinvolto 2.509.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 la fiction Maria Corleone ha raccolto 2.479.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Vendetta finale – Acts of Vengeance si ferma a 883.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 San Andreas coinvolge 1.056.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.740.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% (presentazione: 1.596.000 – 8.1%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 870.000 spettatori con il 6.4% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

