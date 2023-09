Ascolti tv e dati Auditel 27 settembre | l' Arena Suzuki di Amadeus batte Maria Corleone e Chi l' ha visto

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 27 settembre: vince Arena Suzuki con Amadeus. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il ...Dopo una lunga serie di storie su Instagram in cui il paparazzo esulta per iditaggando Fagnani, e insultando Cattelan per non essere riuscito a raccogliere bene l'eredità di Belve, ...

Ascolti tv martedì 26 settembre 2023: Morgane Detective Speciale (14.7%), Fast & Furious 9 – The Fast Saga (11.1%), Belve (10%), E’ sempre cartabianca (6.6%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv e dati Auditel 25 settembre: Imma Tataranni batte il Grande Fratello, Presadiretta giù dal podio Virgilio Notizie

La Vita Diretta ha raccolto 1.497.000 spettatori con il 20.1%, nella presentazione dalle 17.06 alle 17.30, e 1.821.000 spettatori con il 21.2%. A ottobre Matano sfonderà senza nessuna difficoltà il ...Fabrizio Corona festeggia a modo suo, condividendo una serie di news e una conversazione registrata con Mara Venier, per anticipare il suo arrivo a Domenica In ...