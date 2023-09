Ascolti Tv 27 Settembre 2023 | Amadeus fa ballare anche l’auditel

(Di giovedì 28 settembre 2023) Rai1 al 15,8% Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Mercoledì 27: Standard Auditel Palinsesti 27 09 23 Standard Auditel Fasce 27 09 23 (Nella foto) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Cuccarini e Amadeus (US) Nella serata di ieri, Mercoledì 27 Settembre 2023, su Rai1 Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ha interessato 2.509.000 ...

I programmi più visti in TV di mercoledì 27 settembre con Arena Suzuki dai 60 ai 2000 su Rai 1, Maria Corleone su Canale 5 e Chi l'ha visto? su Rai ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , mercoledì 27 settembre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ...

TV di mercoledì 27: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto il secondo appuntamento con il programma di Amadeus Arena Suzuki dai 60 ai 2000 su Rai 1 e la terza puntata di ...tv mercoledì 272023: preserale e access prime time Striscia la Notizia sempre staccatissimo rispetto ad Affari tuoi. Stesso discorso vale per Caduta Libera che viene battuto in ...

Ascolti tv mercoledì 27 settembre 2023: Arena Suzuki a 2,5 mln (16%), Chi l’ha visto a 1,7 mln (10, 9%), Maria Corleone a 1,7 mln (11,6%) Tvblog

