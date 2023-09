Arte in cammino | zaino in spalla alla scoperta dell’alta val Brembana

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 settembre 2023) Undi tre giorni, dzona di Salmezza (frazione del comune di Nembro) al Passo San Marco (passo alpino situato tra la Vallee la Valtellina), lungo l’antica via Mercatorum che collegava l’Alta Vallea Bergamo e dintorni. Un’avventura “in” e un’esperienza unica, quella proposta da Altobrembo in programma per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre,di un territorio ricco di storia, cultura, bellezze naturalistiche e sapori autoctoni. Si pvenerdì 13 ottobre con 19,7 chilometri di camminata (dislivello: 650 metri), dfrazione Salmezza di Nembro a Serina, la seconda giornata vedrà un percorso di 19 chilometri (dislivello: 560 metri), da ...