Arriva Pollo arrosto day | chef stellati e dirette social per celebrare un' icona della cucina

(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il 95% degli italiani lo considera un 'match perfetto' a tavola. E, a sorpresa, per 3 italiani su 10, è anche il piatto preferito per una cena romantica. Ilcon le patate, nella sua semplicità e tradizione, si conferma piatto iconicostoria gastronomica italiana. Gustoso, salutare, economico, versatile e finanche afrodisiaco. Per una cena di coppia sconfigge, infatti, di gran lunga le ben più blasonate ostriche e champagne (17,9%) e l'avvolgente dolce al cioccolato e peperoncino (23,6%), seguiti dapiccante (14,6%) e uova al tartufo (9,6%). Nel gioco delle coppie gastronomiche è senza dubbio sul podio degli abbinamenti perfetti (52,6%), seguito da pomodoro e mozzarella (48,1%), pane e morta(40,2%), cappuccino e cornetto (37,3%), ...

Nelle ultime 48 ore le temperature erano calate in maniera cospicua sul nostro Paese per effetto del transito di un vortice ciclonico che è ancora ...

È stato denominato anticiclone Apollo , come il dio greco che guida il carro del sole, e porterà temperature estive sull'Italia. Insomma, l'autunno ...

Ne sono un esempio le interpretazioni di Ciro Scamardella (Pipero - Roma), che nel 2022 omaggia questo grande classico con 'e patate, il ricordo di un viaggio coast to coast negli Stati Uniti', ...E così l'aquila visse e morì come un, perché pensava di essere tale. La storia insegna che si ... Specularmente insegna che vi sivivi se si vive in modo conforme alla propria natura. Qual ...

Arriva Pollo arrosto day, chef stellati e dirette social per celebrare un ... Adnkronos

Bergamo: In Porta Nuova arriva il pollo fritto di Kfc al posto del panificio Nessi, chiuso dal 2021 Prima Bergamo

Il 95% degli italiani lo considera un 'match perfetto' a tavola. E, a sorpresa, per 3 italiani su 10, è anche il piatto preferito per una cena romantica. Il pollo arrosto con le patate, nella sua semp ...Da più di due anni la saracinesca del panificio Nessi di Porta Nuova è perennemente abbassata, ma ora sembra pronta a rialzarsi, sotto un nuovo marchio. Non sarà più il profumo di pane, ma quello di p ...